Минобороны РФ показало уничтожение гаубицы ВСУ «Гвоздика» дроном-камикадзе «Ланцет»

Минобороны РФ продемонстрировало на видео момент уничтожения самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» украинских войск в зоне проведения спецоперации.
По информации ведомства, для поражения самоходки противника российские военные задействовали высокоточный барражирующий боеприпас «Ланцет». Соответствующие кадры были сняты с помощью беспилотника.
Известно, что замаскированную цель ВСУ обнаружили с воздуха, а после этого передали артиллеристам ее координаты. Примечательно, что это далеко не первый случай успешного использования дронов-камикадзе для поражения вражеской бронетехники.