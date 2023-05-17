В Госдуму внесли законопроект о сборах с посетителей ресторанов в поддержку спецоперации

Законопроект, который подразумевает сбор с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов в поддержку специальной военной операции, поступил в Государственную думу.
Документ был внесен депутатами от КПРФ Михаилом Матвеевым и Вячеславом Мархаевым. Предполагается, что с посетителей этих заведений будут удерживать 1% от суммы счета.
Затем рестораны и бары будут перечислять эти средства в федеральный бюджет. Оттуда их смогут перенаправить в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Отмечается, что переводы, которые будут производиться в рамках этой меры, предлагается не облагать налогом. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.