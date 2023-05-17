Живой человек был обнаружен под завалами через три месяца после землетрясения в Сирии

На одном из сирийских сайтов появилось ошеломляющее видео, на котором запечатлен сильно истощенный человек, заросший густыми усами и бородой. Спасатели обнаружили его живым под завалами через три месяца после разрушительного землетрясения.
Пока неизвестно, каким образом мужчина сумел выжить. Возможно, его завалило где-то рядом с поврежденными водопроводными трубами. Его сразу же передали медикам для обследования и процедур реабилитации, сообщает сетевое издание «Актуальные новости».
Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов произошли в Турции и Сирии еще в начале февраля. После стали появляться сообщения о чудесных спасениях людей и животных из-под завалов.