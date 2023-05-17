AFP: встреча спецпосланника Китая с Зеленским может состояться 17 мая

Переговоры спецпосланника Китая Ли Хуэйя с президентом Украины Владимиром Зеленским могут состояться 17 мая. Об этом информирует Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.
Китайский дипломат находится в турне по странам Европы. Он должен посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию. Ли Хуэй 16 мая уже прибыл в Киев. По информации AFP, он может встретиться с Зеленским.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, в графике президента РФ Владимира Путина пока не обозначены переговоры со спецпосланником Китая.