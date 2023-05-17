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Чиновник из Акушинского района Дагестана избил мужчину, публично оскорбившего его родных

Происшествия
Чиновник из Акушинского района Дагестана избил мужчину, публично оскорбившего его родных

Чиновник из Акушинского района Дагестана избил односельчанина за оскорбительные высказывания в адрес его семьи, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Пострадавший мужчина, используя нецензурные выражения, заявлял, что госслужащий строит свою карьеру за счет денег и связей.

Чиновник в свою очередь просил не оскорблять его и семью, однако оппонент игнорировал все замечания. Тогда служащий пришел к обидчику ночью домой и избил.

Супруга пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. Чиновника обвиняют в избиении.

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