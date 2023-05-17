Чиновник из Акушинского района Дагестана избил мужчину, публично оскорбившего его родных

Чиновник из Акушинского района Дагестана избил односельчанина за оскорбительные высказывания в адрес его семьи, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Пострадавший мужчина, используя нецензурные выражения, заявлял, что госслужащий строит свою карьеру за счет денег и связей.
Чиновник в свою очередь просил не оскорблять его и семью, однако оппонент игнорировал все замечания. Тогда служащий пришел к обидчику ночью домой и избил.
Супруга пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. Чиновника обвиняют в избиении.