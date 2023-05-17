Глава МИД Белоруссии Алейник посоветовал Парижу взять пример с Пекина в вопросе дипломатии

По мнению главы МИД, Поднебесная научилась решать серьезные противоречия при помощи диалога. Именно поэтому для урегулирования собственных проблем европейскому государству следует взять пример с КНР, заявил он в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.