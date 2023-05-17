Глава МИД Белоруссии Алейник посоветовал Парижу взять пример с Пекина в вопросе дипломатии

Франция должна поучиться мастерству дипломатии у Китая. Такой совет Парижу дал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
По мнению главы МИД, Поднебесная научилась решать серьезные противоречия при помощи диалога. Именно поэтому для урегулирования собственных проблем европейскому государству следует взять пример с КНР, заявил он в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«И китайская дипломатия продолжает работать в этом направлении, выдвинув свой план по урегулированию ситуации на Украине», — подытожил Алейник.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон нелестно отозвался об отношениях России и Китая. По словам политика, они выстроены по схеме «сюзерен — вассал».