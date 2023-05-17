Пригожин объяснил заявление Минобороны про «более выгодный рубеж» в районе Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о заявлении Министерства обороны России на тему передислокации подразделений ВДВ под Бахмутом (Артемовском). По информации из ежедневной сводки, войска заняли «более выгодный рубеж».
Пригожин напомнил, что бойцы «оркестра» месяцами освобождали территорию от противника, в том числе и в районе населенного пункта Клещеевка. Однако сейчас эта позиция утрачена подразделениями Минобороны.
«Когда отдаешь противнику огромные территории, политые кровью наших боевых товарищей, это называется теперь не "сбежал, испугавшись" [стилистика автора изменена - Прим.ред.], а "занял более выгодный рубеж"», — цитирует основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте прибыл министр обороны и находится в одном из местных подвалов в штабе штурмового подразделения. Позже основатель ЧВК «Вагнер» пояснил, что имел в виду будущего главу МО РФ, и призвал «помнить прошлое, но жить будущим».