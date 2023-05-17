Пригожин объяснил заявление Минобороны про «более выгодный рубеж» в районе Бахмута

Ранее Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте прибыл министр обороны и находится в одном из местных подвалов в штабе штурмового подразделения. Позже основатель ЧВК «Вагнер» пояснил, что имел в виду будущего главу МО РФ, и призвал «помнить прошлое, но жить будущим».