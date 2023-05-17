Подполковник ВС США Дэвис: попытка ВСУ оттеснить российскую армию обречена на провал

Киевское командование ставит перед ВСУ нереалистичные задачи, когда речь идет о контрнаступлении, заявил подполковник Дэниел Дэвис.
По его словам, на текущий момент даже в теории не существует возможности оттеснить российскую армию.
«В любом практическом измерении просто не существует фундаментальных основ, необходимых для формирования такой большой боевой мощи», — отметил офицер Вооруженных сил США.
В то же время Дэвис отметил, что Зеленский оказался в безвыходной ситуации. Ему придется отправить войска в заведомо бесперспективную атаку. Если он после всех своих речей даже не попытается, доверие к украинскому руководству будет подорвано.