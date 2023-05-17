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Экс-премьер Украины Азаров рассказал о заработке киевских властей на всеобщей мобилизации

Политика
Экс-премьер Украины Азаров рассказал о заработке киевских властей на всеобщей мобилизации

Всеобщая мобилизация принесла украинским властям миллионы долларов. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Политик сообщил, что в коррупционных схемах замешаны не только военкомы и чиновники минобороны, но и Офис президента Украины Владимира Зеленского. Последний получает от взяток наибольший процент, написал бывший глава правительства в Telegram.

«Оказывается, самые богатые военкомы — из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Тернополя и Закарпатья», — подчеркнул Азаров.

По словам экс-премьера, военным комиссарам достается лишь 20% прибыли. 30% присваивает офис президента, а оставшееся делится между другими участниками схемы.

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