Экс-премьер Украины Азаров рассказал о заработке киевских властей на всеобщей мобилизации

Всеобщая мобилизация принесла украинским властям миллионы долларов. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Политик сообщил, что в коррупционных схемах замешаны не только военкомы и чиновники минобороны, но и Офис президента Украины Владимира Зеленского. Последний получает от взяток наибольший процент, написал бывший глава правительства в Telegram.
«Оказывается, самые богатые военкомы — из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Тернополя и Закарпатья», — подчеркнул Азаров.
По словам экс-премьера, военным комиссарам достается лишь 20% прибыли. 30% присваивает офис президента, а оставшееся делится между другими участниками схемы.