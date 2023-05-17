МИД Индии порекомендовал Боррелю ознакомиться с Регламентом Евросоюза

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался о возможных ограничениях на импорт индийских нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти. В ответ на это министр иностранных дел Индии Джайшанкар порекомендовал ему внимательно изучить Регламент ЕС.
Руководитель индийского МИДа заявил буквально следующее:
«Посмотрите на правила Совета Евросоюза!».
Субраманиам Джайшанкар имел ввиду, что нефть, импортируемая из России, была в значительной степени переработана на нефтеперерабатывающих предприятиях третьих стран, а потому не может считаться российским продуктом, передает «Вестник России».
Не без нотки язвительности руководитель индийского дипломатического ведомства заметил, что Боррель, скорее всего, должен быть знаком с Регламентом Совета Евросоюза 833/2014, где прямо описывается данная ситуация.