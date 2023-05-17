Читатели FT припомнили Западу его антироссийские выходки после шокирующего ответа Москвы

Ответ Москвы на санкционную риторику недружественных стран привел европейских политиков в ужас. Однако читатели FT поставили Запад в неудобное положение, припомнив их антироссийские выходки.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране создается механизм по временному управлению зарубежными активами. Таким образом Москва ответила на изъятие собственности РФ в Европе. Теперь как пишут журналисты издания, европейские предприятия могут лишиться своих денег, при этом компенсации они никакой не получат. Однако как отметили комментаторы, подобных последствий стоило ожидать ранее.
«Да вы шутите! Запад захапал российские валютные резервы и активы <…> — а Россия "обостряет ситуацию" с национализацией? Ну просто неслыханная дерзость!» — написал юзер.
«Запад сперва конфисковал российские валютные резервы, а теперь шокирован тем, что Россия конфискует в ответ?» — спросил другой.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен включить в санкционные списки более ста компаний и физлиц из России. Об этом рассказали авторы EUobserver.