Читатели FT припомнили Западу его антироссийские выходки после шокирующего ответа Москвы

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране создается механизм по временному управлению зарубежными активами. Таким образом Москва ответила на изъятие собственности РФ в Европе. Теперь как пишут журналисты издания, европейские предприятия могут лишиться своих денег, при этом компенсации они никакой не получат. Однако как отметили комментаторы, подобных последствий стоило ожидать ранее.