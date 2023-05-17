Baijiahao: Россия достойно ответила на пересечение Лондоном красных линий на Украине

Лондон заявил о намерении передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Россия молниеносно ответила на западные провокации. Неоднозначная выходка Британии обернулась демонстрацией военной мощи РФ на Украине. На следующий день после громкого заявления из Лондона российские ракеты сбили на украинской территории Storm Shadow, пишут на Baijiahao.