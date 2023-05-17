Россия жестко ответила на выпад Великобритании на Украине, заставив ее поплатиться за свое решение нарушить красные линии. К такому выводу пришли пользователи интернет-портала Baijiahao.
Лондон заявил о намерении передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Россия молниеносно ответила на западные провокации. Неоднозначная выходка Британии обернулась демонстрацией военной мощи РФ на Украине. На следующий день после громкого заявления из Лондона российские ракеты сбили на украинской территории Storm Shadow, пишут на Baijiahao.
«Западные страны в лице Соединенных Штатов и Великобритании продолжают передавать ВСУ все более передовые вооружения. Однако самая большая проблема сейчас в том, что они могут не попасть на Украину, поскольку по пути будут уничтожены Россией», — резюмировали в Китае.
Схожая ситуация приключилась с европейскими танками, которые пообещали киевскому режиму Великобритания и Германия. Боевые машины так и не добрались до фронта, поскольку были уничтожены гиперзвуковыми снарядами из РФ.