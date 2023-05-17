«Процесс пошел». Перенджиев рассказал о решающей стадии противостояния России и Запада

При этом глава думского Комитета по обороне Андрей Картополов уже сообщил, что все, кто призывается для прохождения военных сборов, на фронт не попадут, а лишь пройдут обучение, после чего вернутся домой. Однако, у общества есть сомнения, потому что все отдают себе отчет в нехватке людских ресурсов, отметил эксперт.