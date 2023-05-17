«Процесс пошел». Перенджиев рассказал о решающей стадии противостояния России и Запада

Запад выделяет Украине значительные ресурсы, а Россия рассчитывает, подгадав момент, воспользоваться ситуацией, чтобы одним махом уничтожить всех своих врагов.
Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал военный политолог Александр Перенджиев, по словам которого, момент, когда можно будет нанести этот решающий удар, еще не наступил, но подготовка к нему уже идет.
Процесс, по словам эксперта, пошел. Россия отслеживает, что за ресурсы Запад поставляет Украине, какими путями идут поставки и как эти ресурсы будут использоваться украинскими вооруженными силами и военными из стран НАТО, воюющими в зоне конфликта под видом иностранных наемников.
«Процесс не просто пошел. Мы сейчас вступаем в решающую стадию геополитической борьбы с коллективным Западом. Есть такой термин – точка бифуркации. Это точка наивысшего напряжения, после которого события могут развиваться самым непредсказуемым образом. К этой точке мы и движемся. Но не мы сформировали эту точку. Ее создал коллективный Запад и его подхалимы», – подчеркнул эксперт.
По его словам, для России сейчас важно не раскрывать имеющиеся у нее козыри. И она этого не делает, чтобы всем казалось, что она истратила чуть ли не все свои ресурсы, включая и мобилизационный.
«Наши военкоры правильно говорят, что нам на фронте не хватает людских ресурсов. Отдельные политики и лидеры общественного мнения говорят, что нам придется проводить еще одну мобилизацию. Да тот же [официальный представитель Кремля Дмитрий] Песков уже устал говорить, что никакой мобилизации не планируется», – напомнил Перенджиев.
При этом глава думского Комитета по обороне Андрей Картополов уже сообщил, что все, кто призывается для прохождения военных сборов, на фронт не попадут, а лишь пройдут обучение, после чего вернутся домой. Однако, у общества есть сомнения, потому что все отдают себе отчет в нехватке людских ресурсов, отметил эксперт.
«Я вам так скажу. Россия действительно готовит свои людские ресурсы за счет службы по призыву и военных сборов. Но не посылает их на фронт. Мы их будем сохранять и беречь». – заявил политолог.
А пока, добавил он в заключение, российские войска постепенно уничтожают поставленные Украине странами Запада вооружения, а также личный состав ВСУ, рассчитывая за счет этого, удастся постепенно довести ситуацию внутри западного общества до состояния критической.