Жители Киева массово жалуются на закрытые при воздушной тревоге бомбоубежища

Жители Киева начали массово жаловаться местным властям на бомбоубежища, которые оказываются закрытыми при объявлении воздушной тревоги.
Об увеличении числа обращений рассказал начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко. Он отметил, что такие случаи были зафиксированы практически во всех районах украинской столицы.
«Поступили многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ во время последней ракетной атаки», — написал Попко в соцсетях.
Он отметил, что власти распорядились проинспектировать все бомбоубежища. Этим займутся сотрудники полиции, муниципальной охраны и районных администраций Киева.