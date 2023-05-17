Побывавший в Донбассе актер Александр Михайлов объяснил, почему началась СВО

Актер Александр Михайлов является частым гостем в Донбассе, куда приезжает, чтобы пообщаться с военными и провести творческие встречи. Звезда фильма «Любовь и голуби» назвала причины начала СВО.
Михайлов считает, что нынешний конфликт разожгли американцы. По его мнению, США работали над этим с 1947 года. Он напомнил, что в истории России такое было не единожды.
«Мы выдержим и это. Надо очистить русскую землю. Там очень много русских людей. Мне жалко и наших ребят, и ребят с той стороны, зомбированных на протяжении 30 лет», — заявил Михайлов изданию «МК».
Он отметил, что был лично знаком с героем Донбасса Арсеном Моторолой, а также с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Михайлов подчеркнул, что у него нет страха перед посещением зоны СВО.