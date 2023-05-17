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Депутаты Госдумы одобрили проведение выборов на территориях с военным положением

Политика
Депутаты Госдумы одобрили проведение выборов на территориях с военным положением

Избирательный процесс теперь может проводиться на тех территориях России, где было введено военное положение. Такая информация появилась в прессе 17 мая.

Соответствующую поправку к закону приняли депутаты Государственной думы. Согласно внесенным изменениям, выборы могут проводиться в регионах в период военного положения, но после консультаций Центризбиркома с Министерством обороны России и ФСБ.

Напомним, что с октября прошлого года военное положение было введено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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