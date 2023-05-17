«Вы меня поставили в неловкое положение»: Пригожин объяснил свои слова о нахождении министра обороны в бахмутских подвалах

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что министр обороны уже около недели находится в подвалах на территории Бахмута (Артемовска). Позже он уточнил, что имел в виду будущего главу Минобороны РФ.
Разъяснить заявление предпринимателя попросили журналисты издания LIVE24. По их данным, российский министр обороны Сергей Шойгу находится на своем рабочем месте.
«Ой, вы меня поставили в неловкое положение. Конечно же, я имел в виду будущего министра обороны. Помните прошлое, но живите будущим», — передает пресс-служба компании «Конкорд» комментарий предпринимателя.
Пригожин ранее сообщил, что для полного взятия Бахмута осталось освободить один квартал и небольшой кусок частного сектора. По его данным, под контролем ВСУ осталось меньше 1,5 квадратного километра.