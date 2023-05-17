Daily Mail: пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопроса о России

Аналитики британского издания Daily Mail рассказали о любопытном инциденте, произошедшем на брифинге пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам авторов материала, внезапный вопрос о России заставил ее сбежать с мероприятия. Специально для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия» рассказывает о случившемся подробнее.
По данным Daily Mail, один из представителей СМИ обратился к Жан-Пьер с просьбой высказаться насчет связей официальной Москвы и бывшего американского президента Дональда Трампа. По мнению журналиста, обвинения против Кремля и экс-главы государства были сфабрикованы. Но ответа корреспондент так и не получил.
«Большое вам спасибо. Увидимся, ребята, в Японии», – заявила пресс-секретарь Белого дома и быстро ретировалась без объяснения своего решения.
Ранее руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров жестко пресек очередные «стенания из Вашингтона» по поводу переговоров с Кремлем. Министр иностранных дел объяснил, что ему уже осточертело комментировать жалобы Белого дома на якобы неготовность российской стороны к переговорному процессу по разрешению украинского кризиса.