Daily Mail: пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопроса о России

По данным Daily Mail, один из представителей СМИ обратился к Жан-Пьер с просьбой высказаться насчет связей официальной Москвы и бывшего американского президента Дональда Трампа. По мнению журналиста, обвинения против Кремля и экс-главы государства были сфабрикованы. Но ответа корреспондент так и не получил.