«Сделали антирекламу». Аналитик Литовкин оценил стоимость ремонта подбитого Рatriot

Как заявил источник CNN, у ВСУ есть еще один комплекс, который совместно предали Германия и Нидерланды. В декабре 2022 года телеканал уточнял, что стоимость одного ЗРК варьируется в пределах от 450 до 550 млн долларов, а одной ракеты — около 4 млн долларов.