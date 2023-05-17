«Сделали антирекламу». Аналитик Литовкин оценил стоимость ремонта подбитого Рatriot

Ремонт американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Рatriot, подбитого российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», будет «во многом затратным». Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин.
Впрочем, добавил он, поворотным моментом стала не стоимость восстановления комплекса, а вскрывшаяся уязвимость в системе, которую ранее преподносили как непобедимую.
«[Рatriot — это] сверхразрекламированный американский комплекс, который, оказывается, никуда не годится, по сравнению с российскими ракетами. Они [США] сделали для себя антирекламу, которая им еще аукнется», — заметил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».
Литовкин не взялся рассуждать, подлежит ли подбитый ЗРК восстановлению, поскольку неизвестна степень поломки. В любом случае, продолжил эксперт, это серьезный ущерб как для Украины, так и для США. Вашингтон «рискнул», когда отправил украинским военнослужащим Рatriot, зная про возможности ВС РФ, в частности, про наличие «Кинжала», заметил военный аналитик.
«На Украине его чинить нельзя, для этого у них по определению нет никаких возможностей: ни технических, ни технологических, ни авторских прав. Чинить можно только на фирме Raytheon, которая выпускает этот комплекс, поэтому его все равно нужно отправлять туда, откуда пришел», — пояснил собеседник «ПС», допустив починку в европейских филиалах компании, «если они есть».
Как ранее сообщали журналисты Reuters, американские военные признали поражение зенитного ракетного комплекса, переданного на Украину. Рatriot «поврежден, но не уничтожен» окончательно, заявили собеседники агентства. По их данным, Вашингтон и Киев уже обсуждают оптимальный способ ремонта ЗРК.
Власти Украины же, напротив, продолжают отрицать успех российского удара по Рatriot. Так, официальный представитель Военно-воздушных сил (ВВС) страны Юрий Игнат отказался комментировать, как он выразился, источники из РФ, добавив, что разрушить систему «каким-то "Кинжалом"», по его мнению, невозможно.
В ночь на 16 мая российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила американский Рatriot, размещенный в Киеве. Информацию подтвердили в министерстве обороны РФ.