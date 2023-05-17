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Рогов: страх перед провалом заставил Киев повременить с наступлением в Запорожской области

Армия
Рогов: страх перед провалом заставил Киев повременить с наступлением в Запорожской области

Наступательная операция ВСУ в Запорожской области сопряжена с высоким риском провала, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что именно этот фактор заставил Киев повременить с началом наступления. Разгром украинских националистов станет для президента Владимира Зеленского политической катастрофой.

«Второй раз он это наступление продать не сможет, собрав под него со стран Запада снова столько денег и военной помощи», — отметил Рогов.

Собеседник журналистов добавил, что ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области остается напряженной, несмотря на отсутствие активных наступательных действий.

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