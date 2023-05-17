Премьер Эстонии попросила компании отказаться от «тайных сделок» с Россией

В феврале Брюссель в рамках десятого пакета рестрикций против РФ ограничил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Но, как отмечает FT, Прибалтика заинтересована в более всеобъемлющем своде правил, который заблокировал бы поток иных чувствительных промышленных либо стратегических товаров.