Лавров поговоркой ответил на слова Макрона о «зависимости» России от Китая

Дипломат напомнил, что французский лидер находится под американским контролем, который не позволяет Европейскому союзу взять курс на экономическую автономию от США. На фоне этого слова Макрона о независимости Парижа от Вашингтона похожи на «глас вопиющего в пустыне», иронично прокомментировал Лавров.