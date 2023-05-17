Лавров поговоркой ответил на слова Макрона о «зависимости» России от Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил российско-китайское партнерство с отношениями сюзерена и вассала. Его выпад прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат напомнил, что французский лидер находится под американским контролем, который не позволяет Европейскому союзу взять курс на экономическую автономию от США. На фоне этого слова Макрона о независимости Парижа от Вашингтона похожи на «глас вопиющего в пустыне», иронично прокомментировал Лавров.
«У кого что болит тот о том и говорит», — высказался глава МИД о ситуации.
Ранее Сергей Лавров поведал, что Москва предпринимает шаги для принятия Белоруссии в состав ШОС. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником.