Путин ждет от кабмина предложения по организации спортивных игр БРИКС в 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения по организации спортивных игр БРИКС в 2024 году. Соответствующее распоряжение он дал по итогам совещания с членами правительства.
«Представить предложения об организации и проведении в 2024 году в Российской Федерации спортивных игр БРИКС», — говорится в списке поручений, размещенном на официальном сайте Кремля.
Ответственным за исполнение поручения президента назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, что российские спортсмены в большинстве своем в настоящее время не участвуют в международных соревнованиях. На страну наложены санкции из-за проведения спецоперации в защиту мирного населения Донбасса, хотя многие партнеры России призывают их снять.