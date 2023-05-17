С Новым Годом!

Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале до начала холодов

Общество
Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале до начала холодов

Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с жильем для граждан, пострадавших в результате пожаров на Урале. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Подчеркивается, что поручение дано Правительству России, а также властям Курганской и Свердловской областей. Глава государства отметил, что пострадавших от пожаров необходимо обеспечить жильем до начала отопительного сезона. Доклад о ходе выполнения поручения будет предоставлен президенту до 1 сентября.

Согласно тексту документа, Путин также поручил обеспечить направление детей школьного возраста из семей, пострадавших от пожара, на отдых и обучение в федеральные детские центры. Доклад должен быть предоставлен до 1 июля и до 15 сентября 2023 года.

#владимир путин #поручение #Жилье #пожар #урал