Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале до начала холодов

Подчеркивается, что поручение дано Правительству России, а также властям Курганской и Свердловской областей. Глава государства отметил, что пострадавших от пожаров необходимо обеспечить жильем до начала отопительного сезона. Доклад о ходе выполнения поручения будет предоставлен президенту до 1 сентября.