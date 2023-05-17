Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале до начала холодов

Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с жильем для граждан, пострадавших в результате пожаров на Урале. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Подчеркивается, что поручение дано Правительству России, а также властям Курганской и Свердловской областей. Глава государства отметил, что пострадавших от пожаров необходимо обеспечить жильем до начала отопительного сезона. Доклад о ходе выполнения поручения будет предоставлен президенту до 1 сентября.
Согласно тексту документа, Путин также поручил обеспечить направление детей школьного возраста из семей, пострадавших от пожара, на отдых и обучение в федеральные детские центры. Доклад должен быть предоставлен до 1 июля и до 15 сентября 2023 года.