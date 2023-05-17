Пригожин о поездке министра обороны в зону СВО: «Он уже около недели находится в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов»

В своем письме на имя главы Минобороны РФ Пригожин ранее подчеркнул, что «музыканты» к текущему моменту уже освободили более 95% Бахмута. Основатель «оркестра» отметил, что министру обороны следует самостоятельно оценить сложившуюся там обстановку.