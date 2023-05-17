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Пригожин о поездке министра обороны в зону СВО: «Он уже около недели находится в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов»

Общество
Пригожин о поездке министра обороны в зону СВО: «Он уже около недели находится в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 11 мая призвал главу Минобороны РФ лично посетить Бахмут (Артемовск), чтобы оценить текущую обстановку на линии боевого соприкосновения. Бизнесмен ответил на вопрос журналистов, состоялся ли визит министра обороны в зону СВО.

Пригожин признался, что этот вопрос показался ему странным, поскольку это «общеизвестная информация».

«Он уже около недели находится на территории Бахмута в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин о поездке министра обороны в зону СВО: «Он уже около недели находится в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов»

В своем письме на имя главы Минобороны РФ Пригожин ранее подчеркнул, что «музыканты» к текущему моменту уже освободили более 95% Бахмута. Основатель «оркестра» отметил, что министру обороны следует самостоятельно оценить сложившуюся там обстановку.

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