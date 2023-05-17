Боксер Александр Усик высказался о возможном завершении спортивной карьеры

Украинский боксер-профессионал Александр Усик задумался о завершении спортивной карьеры. Последней вехой на его пути к вершине может стать бой за звание абсолютного чемпиона мира.
На эту тему спортсмен высказался в беседе с порталом vRINGe.com. Как отметил Усик, пока у него есть конкретная цель — абсолютное чемпионство. Дальше, по словам боксера, будет видно.
«Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни», — добавил он.
Боксер объяснил, что он вместе со своей командой развивает новый проект Ready to Fight, который объединит всех причастных к миру бокса людей и будет решать их проблемы