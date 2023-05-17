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Посол Галараг заявил на русском языке об отсутствии разногласий между ЕС и народом России

Политика
Посол Галараг заявил на русском языке об отсутствии разногласий между ЕС и народом России

Европейский союз не враждует с российским народом. Об этом заявил посол ЕС в Москве Ролан Галараг во время приема в честь Дня Европы.

Дипломат напомнил о существовании Декларации Шумана, которая призывает делать конфликт материально невозможным ради его прекращения. В связи с этим Евросоюз будет продолжать оказывать давление на Москву и поддерживать Киев, отметил он.

«Дамы и господа, позвольте мне повторить это по-русски: “Мы не в ссоре с российским народом”», — заявил Галараг, обращаясь к присутствующим на торжестве гостям.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует настаивать на расширении военной помощи Украине во время саммита G7 в Хиросиме. Соответствующей информацией поделилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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