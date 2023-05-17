«У западников истерика». Соколовская рассказала, как Зеленский разозлил Европу и США

Запад, по ее словам, заинтересован в том, чтобы украинцы воевали против России на своей территории. Для того, чтобы все происходило именно так, Запад и поставляет киевскому режиму вооружения и инструкторов НАТО, а также угрожает тем, что может сократить объемы военной помощи.