Нежелание президента Украины Владимира Зеленского начинать долгожданное контрнаступление вызывает истерику у западных политиков и военных, и это ясно проявилось в ходе европейского турне украинского лидера.
Об этом в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказала украинская журналистка Янина Сосновская.
По ее словам, западные партнеры Киева продолжают уже несколько месяцев запугивать Россию украинским контрнаступом, и одновременно подталкивать к нему ВСУ. Киевский режим, однако, слишком боится больших потерь и наступать не спешит. Это связано с тем, что человеческий ресурс на Украине ограничен и Киев опасается его исчерпания.
«У них истерика, у западников! Все их заявления о том, что "нам же надо в этом году победить [президента РФ Владимира] Путина, срочно, давайте". Так это им надо! А украинцам, в том числе [Главкому ВСУ Валерию] Залужному, надо сохранить жизнь максимальному количеству бойцов, потому что Украина – не Россия, там нет 150 миллионов человек. Поэтому Зеленский говорит: "Дорогие западники, вы давайте – как все сосредоточим в единый кулак, а ситуация будет благоприятной, тогда и начнем"», – объяснила Соколовская.
Запад, по ее словам, заинтересован в том, чтобы украинцы воевали против России на своей территории. Для того, чтобы все происходило именно так, Запад и поставляет киевскому режиму вооружения и инструкторов НАТО, а также угрожает тем, что может сократить объемы военной помощи.
Так, например, бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат открыто потребовал от Киева начать наступление в ближайшее время, пригрозив, что, если этого не произойдет, Запад ослабит поддержку и Кремль в итоге убедится в том, что время работает на него.
«Я думаю, что максимальная идея – спровоцировать вас [Россию], потому что у вас тоже наблюдаются вопросы, "когда?". – добавила гостья с Украины. – Залужный, конечно, в этом заинтересован [в том, чтобы Россия первая перешла в наступление], потому что большие потери несет тот, кто наступает».
Потому что, по общему мнению, наступление будет развиваться в районе Мелитополя, а там степь ровная, как стол. В этих условиях наступающей стороне придется особенно тяжело, объяснила Соколовская. А пока ни одна из сторон не начинает наступать, идет накапливание вооружений и возрастание ненависти, заключила она.