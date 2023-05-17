Саммит ЕС-Индия может оказаться сорван из-за антироссийских санкций

Теперь же, по мнению ряда европейских функционеров, эффект показного единодушия смажется, ведь, согласно данным с платформы доставки Kpler, которые оказались в распоряжении американского издания Politico, главным выгодоприобретателем от энергетического кризиса в ЕС оказалась именно Индия, нефтяной импорт которой вырос в 63 раза по сравнению с началом прошлого года.