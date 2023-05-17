Саммит ЕС-Индия может оказаться сорван из-за антироссийских санкций

Намеченный на 23 мая европейско-индийский саммит оказался под угрозой срыва. Причиной стала лазейка в антироссийских санкциях Евросоюза, которыми, по мнению евродепутатов, воспользовалась Индия.
Так, оказалось, что российская нефть все-таки поступает в европейские страны, но не напрямую, а через индийские нефтеперерабатывающие компании — продукты черного золота как бы «меняют» страну происхождения после обработки, а потому не попадают под ограничения.
Несмотря на то, что такая схема является легальной и законной с точки зрения европейского законодательства, министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару пришлось «держать удар» на пресс-конференции в Брюсселе.
Однако главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля ситуация не устроила. В комментариях для Financial Times он призвал рассматривать происходящее как явное нарушение законодательства.
«Добываемая из Индии российская нефть, безусловно, является обходом санкций, и государствам-членам придется принять меры», — заявил он.
Напомним, что изначально саммит между ЕС и Индией задумывался плацдарм для развития сотрудничества между «двумя крупнейшими демократиями» в сфере технологий и торговли. Он также должен был предварять встречу G7 в Японии, где главной темой повестки дня уже заявлены санкции против России.
Теперь же, по мнению ряда европейских функционеров, эффект показного единодушия смажется, ведь, согласно данным с платформы доставки Kpler, которые оказались в распоряжении американского издания Politico, главным выгодоприобретателем от энергетического кризиса в ЕС оказалась именно Индия, нефтяной импорт которой вырос в 63 раза по сравнению с началом прошлого года.
Таким образом, Европа оказалась перед выбором — окончательно отказаться от российской нефти, замкнув энергетическую петлю вокруг шеи, либо позволить третьим странам извлекать сверхприбыли из сложившейся ситуации, несмотря на цели введения 11-го пакета антироссийских санкций.