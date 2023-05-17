Песков заявил, что не знаком с предложением отменить указ 1954 года о передаче Крыма Киеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не знаком с идеей отменить указ 1954 года о передаче Крыма киевскому режиму. Об этом он заявил 17 мая.
Представители СМИ попросили пресс-секретаря главы российского государства прокомментировать соответствующее предложение. Однако Песков объяснил, что им следует обратиться к его авторам.
Напомним, что полуостров вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Тогда местные жители проголосовали за воссоединение с официальной Москвой.