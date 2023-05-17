Сивков объяснил попытки Запада склонить Зеленского к дипломатическому урегулированию конфликта

Запад не заинтересован в сохранении Украины. Ему необходим только плацдарм для дальнейшего противостояния с Россией, заявил аналитик Константин Сивков.
Так в комментарии для издания «ПолитРоссия» он отреагировал на сообщения о попытках отдельных западных элит склонить президента Украины Владимира Зеленского к дипломатическому урегулированию конфликта.
По мнению эксперта, в НАТО осознают свою неспособность обеспечить победу ВСУ. Боевые действия лишь вытягивают ресурсы из западных стран, заставляя общественность все больше симпатизировать России.
«В этих условиях западный истеблишмент вполне может попытаться свернуть конфликт и сохранить огрызок Украины. Так они сохранят плацдарм для будущей войны против России», — рассказал Сивков.
На этом участке в дальнейшем могут развернуть аэродромы, готовить летчиков и даже наладить производство бронетехники.