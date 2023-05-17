ФСБ задержала четверых сборщиков средств для террористов в Сирии

Федеральная служба безопасности России задержала четырех пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱, которые собирали деньги в России для боевиков в Сирии.
Задержанные переводили средства на приобретение оружия, транспорта, амуниции и для пропаганды терроризма. У мужчин изъяли средства связи и платежные инструменты.
СК возбудил уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Расследование в настоящее время продолжается.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация