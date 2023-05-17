Минобороны РФ показало видео применения российской БМД-4М в качестве САУ на Украине

Известно, что машины также используются в зоне спецоперации в качестве самоходной артиллерийской установки. На опубликованных кадрах можно увидеть, как ВС РФ ведут огонь прямой наводкой по укреплениям ВСУ из 30-миллиметровой автоматической пушки. Также там показана корректировка огня и контроль уничтожения целей с беспилотника.