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Украинские беженцы в Молдавии с 15 мая вынуждены платить налоги и устраиваться на работу

Общество
Украинские беженцы в Молдавии с 15 мая вынуждены платить налоги и устраиваться на работу

Власти Молдавии ужесточили правила пребывания на территории страны для украинских беженцев.

Теперь переселенцы не смогут проживать в республике без документов. Их обяжут оформлять вид на жительство или другой статус. Нововведения официально вступили в силу с 15 мая, пишет газета «Известия».

Также в Молдавии отменили прием украинцев на работу по упрощенной системе. Беженцы будут трудоустраиваться на общих условиях и, помимо всего прочего, платить налоги. Кроме того, при въезде в республику переселенцам с Украины наравне с другими иностранцами придется платить пошлину за пользование дорогами.

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