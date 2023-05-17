Украинские беженцы в Молдавии с 15 мая вынуждены платить налоги и устраиваться на работу

Власти Молдавии ужесточили правила пребывания на территории страны для украинских беженцев.
Теперь переселенцы не смогут проживать в республике без документов. Их обяжут оформлять вид на жительство или другой статус. Нововведения официально вступили в силу с 15 мая, пишет газета «Известия».
Также в Молдавии отменили прием украинцев на работу по упрощенной системе. Беженцы будут трудоустраиваться на общих условиях и, помимо всего прочего, платить налоги. Кроме того, при въезде в республику переселенцам с Украины наравне с другими иностранцами придется платить пошлину за пользование дорогами.