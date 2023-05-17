Компания Google начала удалять неактивные в течение двух лет аккаунты

Компания Google обновила политику в отношении неактивных аккаунтов. Теперь корпорация будет удалять не только хранящиеся данные, но и сотрет учетную запись, которой не пользовались более двух лет, полностью.
Вице-президент компании Рут Кричели объяснил, что таким образом решается проблема безопасности данных. Ведь старые аккаунты не защищены двухэтапной аутентификацией, что может привести к потере данных или использованию записи для мошенничества.
Создание нового аккаунта с таким же логином запрещено. Примечательно, что правило коснется только личных учетных записей. Корпоративные останутся на платформе, даже если они являются неактивными уже продолжительное время.