Украина обратилась в ISU с просьбой не допускать россиян к международным соревнованиям

Открытое письмо написано от имени председателя Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания Украины Анны Хныченковой. Кроме просьбы не допускать россиян в документе упоминается допинг скандал с участием Камилы Валиевой, решение по которому не вынесено до сих пор.