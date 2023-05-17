Украина обратилась в ISU с просьбой не допускать россиян к международным соревнованиям

Украинские фигуристы обратились к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой не допускать российских спортсменов к мировым соревнованиям.
Открытое письмо написано от имени председателя Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания Украины Анны Хныченковой. Кроме просьбы не допускать россиян в документе упоминается допинг скандал с участием Камилы Валиевой, решение по которому не вынесено до сих пор.
«Мы надеемся, что комиссия спортсменов ISU поддержит нашу инициативу», — говорится в письме.
1 марта 2022 года ISU отстранила россиян от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Вопрос о возвращении российских фигуристов будет рассматриваться в июне или октябре.