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Украина обратилась в ISU с просьбой не допускать россиян к международным соревнованиям

Спорт
Украина обратилась в ISU с просьбой не допускать россиян к международным соревнованиям

Украинские фигуристы обратились к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой не допускать российских спортсменов к мировым соревнованиям.

Открытое письмо написано от имени председателя Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания Украины Анны Хныченковой. Кроме просьбы не допускать россиян в документе упоминается допинг скандал с участием Камилы Валиевой, решение по которому не вынесено до сих пор.

«Мы надеемся, что комиссия спортсменов ISU поддержит нашу инициативу», — говорится в письме.

1 марта 2022 года ISU отстранила россиян от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Вопрос о возвращении российских фигуристов будет рассматриваться в июне или октябре.

#isu #Украина #российские спортсмены