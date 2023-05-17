Запад может склонить Сербию к антироссийской риторике, чем и занимается последний год. К такому выводу пришел обозреватель Дмитрий Бавырин, анализируя политическую обстановку в стране.
По словам автора, в течение десятилетия сербское государство находится в состоянии застоя. На фоне активных действий США, Европы и России в отношении Белграда ситуация может в раз измениться, уверен публицист РИА Новости.
Бавырин отметил, что сегодня сербский лидер Александр Вучич готовится к глобальным переменам, разоружая сербов. Что именно задумал президент станет понятно в конце мая, когда он выступит с обращением к народу, резюмировал журналист.