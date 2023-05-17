«Страна-изгой». ЕС сделал выбор между Украиной и Турцией

Ранее Украина в очередной раз заговорила о присоединении к НАТО. Президент страны Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в сентябре 2022 года. Буквально несколько дней назад польский Сенат единогласно принял резолюцию, согласно которой процедура должна пройти как можно скорее. Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров объяснил, почему этого не произойдет, и что скрывается за подобной «заботой». Подробности — в материале «ПС».