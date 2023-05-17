«Страна-изгой». ЕС сделал выбор между Украиной и Турцией

Турция не сможет стать членом Европейского союза (ЕС), поскольку объединение сделало выбор в пользу Украины. Как признался высокопоставленный европейский чиновник в интервью Politico, одновременное присоединение этих двух стран к ЕС невозможно по экономическим причинам, а вступление Киева имеет «большой импульс» и «геополитическую необходимость».
«На определенном этапе нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — сказал источник издания, добавив, что Украина «меняет правила игры», когда речь идет о Турции.
Как известно, Анкара подписала соглашение об ассоциации Турецкой Республики с Европейским экономическим сообществом еще в 1963 году. Формально статус кандидата на членство в ЕС страна получила в 1999 году, тогда как Украина подала заявку лишь в феврале 2022 года. По словам анонимного собеседника Politico, вопрос вступления Киева официально откроют на саммите объединения в декабре.
Турция «охладела»
Попытка Анкары войти в состав ЕС затянулась более чем на 20 лет: в Европе регулярно отказывали и ссылались на якобы несоблюдение прав и свобод граждан, политический курс, «авторитаризм» и «различие ценностей».
Тема постепенно сошла на нет, однако накануне выборов президента Турции один из кандидатов — Кемаль Кылычдароглу — пообещал возобновить переговоры об интеграции с ЕС в случае победы (второй этап голосования пройдет 28 мая). Тем не менее исход такого сценария предрешен, заверил собеседник Politico.
«В случае победы оппозиции переговоры о вступлении, вероятно, будут возобновлены, но при условии, что они останутся открытыми», — сказал источник, отметив, что ЕС будет придерживаться «конструктивной двусмысленности». Если действующий президент Реджеп Эрдоган пойдет на второй срок, то в Европе многие «выдохнут с облегчением».
Для Европейского союза Турция превратилась в «страну-изгой» и вопрос ближайшей интеграции едва ли стоит на повестке. Да и турецкая сторона «охладела» к этой идее, поскольку государство стало опираться на собственные силы, полагает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, политолог Дмитрий Леви.
В то же время, как добавил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня», положение Анкары в этой части не означает увеличение шансов Украины. Вероятнее, что завершится экспансия ЕС на Балканах, чем Киев окажется в составе объединения, уверен Леви.
«Я думаю, что и украинский, и турецкий сценарии в плане расширения ЕС — это не перспективы ближайших десяти лет при любом развитии событий, в том числе с точки зрения геополитической необходимости», — констатировал политолог.
Шансы Украины
Все рассуждения Евросоюза относительно интеграции с Украиной служат развитию текущей политической повестки, но никак не говорят о дальнейших намерениях или перспективах, полагает специалист.
По оценке Леви, уровень украинской экономики не дотягивает даже до базового порога, необходимого для вступления в ЕС. Аналогичная ситуация сложилась, в частности, с гармонизацией права и антикоррупционной деятельностью.
«Это все находится на уровне гораздо хуже, чем в той же Румынии или Болгарии, где тоже все очень плохо, несмотря на многолетние усилия Еврокомиссии и национальных государств», — заметил собеседник «ПС».
Более того, как обратил внимание Дмитрий Леви, Европа стоит на пороге технологического кризиса — это связано с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. В данную парадигму такие государства как Турция и Украина пока не вписываются, подытожил эксперт.
Ранее Украина в очередной раз заговорила о присоединении к НАТО. Президент страны Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в сентябре 2022 года. Буквально несколько дней назад польский Сенат единогласно принял резолюцию, согласно которой процедура должна пройти как можно скорее. Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров объяснил, почему этого не произойдет, и что скрывается за подобной «заботой». Подробности — в материале «ПС».