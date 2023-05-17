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Почти все крупные банки России стали взимать комиссию за перевод самому себе

Экономика
Почти все крупные банки России стали взимать комиссию за перевод самому себе

Большинство крупнейших российских банков начали взимать комиссию за перевод средств на свой же счет в другую кредитную организацию. Сумма комиссии колеблется в пределах 1-2% от размера перевода, пишет телеканал «360».

Плату за эту операцию берут уже минимум 15 игроков рынка. Среди них ВТБ, «Тинькофф», «Альфа-банк», «Открытие», «Росбанк» и «Райффайзенбанк».

Крупные банки сейчас растут за счет консолидации относительно мелких финучреждений, прокомментировал экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. По его словам, из небольших банков собирают займы и вклады, которые затем постепенно переходят более крупным партнерам.

Прибыль российских банков и так нарастает огромными темпами, о чем Центробанку РФ пора задуматься, считает эксперт. Стремление собрать себе все деньги государства не доведет до добра экономику России, заключил он.

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