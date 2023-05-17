Почти все крупные банки России стали взимать комиссию за перевод самому себе

Крупные банки сейчас растут за счет консолидации относительно мелких финучреждений, прокомментировал экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. По его словам, из небольших банков собирают займы и вклады, которые затем постепенно переходят более крупным партнерам.