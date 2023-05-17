Почти все крупные банки России стали взимать комиссию за перевод самому себе

Большинство крупнейших российских банков начали взимать комиссию за перевод средств на свой же счет в другую кредитную организацию. Сумма комиссии колеблется в пределах 1-2% от размера перевода, пишет телеканал «360».
Плату за эту операцию берут уже минимум 15 игроков рынка. Среди них ВТБ, «Тинькофф», «Альфа-банк», «Открытие», «Росбанк» и «Райффайзенбанк».
Крупные банки сейчас растут за счет консолидации относительно мелких финучреждений, прокомментировал экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. По его словам, из небольших банков собирают займы и вклады, которые затем постепенно переходят более крупным партнерам.
Прибыль российских банков и так нарастает огромными темпами, о чем Центробанку РФ пора задуматься, считает эксперт. Стремление собрать себе все деньги государства не доведет до добра экономику России, заключил он.