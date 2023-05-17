«Мирным не дают выйти»: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как ВСУ препятствуют эвакуации жителей на западе Бахмута

Военный корреспондент Федерального агентства новостей рассказал, что ЧВК «Вагнер» продолжают эвакуацию мирных жителей из Бахмута (бывший Артемовск).
Весь период боев за населенный пункт многие жители бывшего Артемовска укрывались в подвалах домов. ВСУ полностью игнорировали вопросы безопасности населения и занимали позиции в местах проживания обычных граждан, а также намеренно наносили по ним удары.
Недавно глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил , что «музыканты» почти полностью зачистили последний укрепрайон ВСУ в Бахмуте, называемый «Гнездо». По словам российского предпринимателя, для полного освобождения города осталось занять квартал ниже улицы Юбилейной, а также территорию частного сектора.
Один из «вагнеровцев» поделился с военкором ФАН мнением о том, украинским военным было выгодно нахождение мирного населения на территории Бахмута, поскольку они использовали безоружных жителей населенного пункта в качестве живого щита для прикрытия своих позиций.
«Такое происходит практически во всех случаях. Мирному населению не дают выйти к нам. Если кто-то из мирного населения пытается пройти к нам, на наши территории, их подвергают артобстрелу. <…> Их не обеспечивают ни едой, ни водой, используют в качестве живого щита, потому что знают, что наши ребята их не будут трогать. [ВСУ] ведут в прямом смысле этого слова огонь у них над головой», — сообщил военкору ФАН один из штурмовиков.
Укрывавшиеся в своих домах мирные жители рассказали военкору, что испытали ужас, находясь под обстрелами.
«Вчера вечером, конечно, страху натерпелись. Сверху [ВСУ] по крыше бьют снарядами, ужас», — рассказал один из гражданских.
Ранее военный корреспондент Александр Симонов в личном Telegram-канале «Позывной Брюс» рассказывал об отсрочке эвакуации населения из-за высокой интенсивности боев в Бахмуте. Он отметил, что украинская артиллерия начинает обстрел людей при любых попытках «музыкантов» вывести их из подвалов зданий.