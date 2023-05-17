Удар российского «Кинжала» в Киеве заставил читателей WSJ признать беспомощность ЗРК Patriot

На фоне сообщений о системе Patriot, которую поразила ракета «Кинжал» в Киеве, американцы напомнили, что сама идея о поставках Украине ракетных комплексов слишком политизирована. При этом ВСУ не располагают необходимым квалифицированным персоналом для использования такого вооружения.