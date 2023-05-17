Удар российского «Кинжала» в Киеве заставил читателей WSJ признать беспомощность ЗРК Patriot

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot бесполезны в руках ВСУ и тем более они беспомощны против российского гиперзвукового вооружения. К такому выводу пришли читатели издания The Wall Street Journal.
На фоне сообщений о системе Patriot, которую поразила ракета «Кинжал» в Киеве, американцы напомнили, что сама идея о поставках Украине ракетных комплексов слишком политизирована. При этом ВСУ не располагают необходимым квалифицированным персоналом для использования такого вооружения.
«Кроме того, они не эффективны против российских гиперзвуковых ракет», — подчеркнул один из комментаторов.
Его собеседник добавил, что на Украине комплексы Patriot «заняты попытками защитить самих себя», причем без особого успеха. В сложившейся ситуации для ВСУ американские ЗРК принесут «больше вреда, чем пользы».