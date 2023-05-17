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Путин и Раиси приняли участие в подписании договора о строительстве ж/д Решт-Астара

Экономика
Путин и Раиси приняли участие в подписании договора о строительстве ж/д Решт-Астара

Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси участвуют в церемонии подписания договора о строительстве железной дороги в онлайн-формате, передает ТАСС

Москва и Тегеран будут реализовывать совместное финансирование и строительство данного проекта. Протяженность дороги составит 170 километров. Она необходима для соединения сухопутных участков международного транспортного коридора Север — Юг для увеличения эффективности транскаспийского маршрута.

Реализация данного проекта укрепит продовольственную безопасность Ирана, Африки и стран Персидского залива, а также позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, отметил президент РФ Владимир Путин.

Подписывают документ о строительстве российский министр транспорта Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. Также участие в церемонии принимает вице-премьер Александр Новак.

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