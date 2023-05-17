Путин и Раиси приняли участие в подписании договора о строительстве ж/д Решт-Астара

Москва и Тегеран будут реализовывать совместное финансирование и строительство данного проекта. Протяженность дороги составит 170 километров. Она необходима для соединения сухопутных участков международного транспортного коридора Север — Юг для увеличения эффективности транскаспийского маршрута.