Путин и Раиси приняли участие в подписании договора о строительстве ж/д Решт-Астара

Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси участвуют в церемонии подписания договора о строительстве железной дороги в онлайн-формате, передает ТАСС
Москва и Тегеран будут реализовывать совместное финансирование и строительство данного проекта. Протяженность дороги составит 170 километров. Она необходима для соединения сухопутных участков международного транспортного коридора Север — Юг для увеличения эффективности транскаспийского маршрута.
Реализация данного проекта укрепит продовольственную безопасность Ирана, Африки и стран Персидского залива, а также позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, отметил президент РФ Владимир Путин.
Подписывают документ о строительстве российский министр транспорта Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. Также участие в церемонии принимает вице-премьер Александр Новак.