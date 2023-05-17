Участника штурма Капитолия, в голову которого выстрелил полицейский, посадили в тюрьму

Одного из участников штурма Капитолия 6 января 2021 года Джошуа Мэтью Блэка, которому полицейский в тот день выстрелил в голову, приговорили к 22 месяцам тюрьмы. Правоохранитель, пытаясь сдержать напирающую толпу, попал из пистолета в левую щеку протестующего жителя Алабамы, однако это его не остановило.
После стычки с полицейским и ранения мужчина продолжил вместе с единомышленниками захватывать помещения Капитолия и даже успел исследовать стол и деловые бумаги сенатора Теда Круза. Последний в это время прятался в шкафу.
«Блэк был печально известным преступником во время нападения на Капитолий, — сказано в заявлении прокуратуры. — Нация была потрясена событиями 6 января, и, возможно, ни один другой инцидент не вызвал такого возмущения и страданий, как захват Блэком и другими бунтовщиками зала заседаний Сената».
Прокуроры требовали приговорить мужчину к пяти годам тюрьмы, однако окружной судья Эми Берман Джексон вынесла другое решение: Джошуа Мэтью Блэк проведет за решеткой ближайшие 22 месяца, передает The Guardian.
Адвокат подсудимого Кларк Флекингер подчеркнул, что раненый 6 января 2021 года американец является христианином-евангелистом. По словам защиты, Блэк был твердо убежден: «бог велел ему отправиться в Вашингтон, чтобы он мог умолять Иисуса способствовать искуплению Конгрессом того, что он считал преступлениями коррумпированных Демократической и Республиканской партий».
В повседневной жизни Блэк занимался стрижкой газонов. В день штурма Капитолия он отправился в Вашингтон, чтобы поучаствовать в митинге «Останови воровство» (его идейным вдохновителем был экс-президент Дональд Трамп, который был уверен, что Демпартия сфальсифицировала результаты президентских выборов в пользу Джозефа Байдена). Вооруженный ножом Блэк был первым бунтовщиком, прорвавшимся через баррикаду на нижней западной террасе Капитолия.
«Этот наглый поступок, без сомнения, вдохновил других участников беспорядков, которые вскоре после этого захватили всю нижнюю западную террасу», — посетовали прокуроры.
При этом юристы обратили внимание, что участники штурма «пришли в ярость» после того, как увидели стрельбу полицейских в сторону Джошуа Мэтью Блэка.
Ранее американский гражданин Джейкоб Ченсли по кличке «Шаман», штурмовавший здание Капитолия 6 января 2021 года, вышел из окружной тюрьмы по УДО.