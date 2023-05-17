Участника штурма Капитолия, в голову которого выстрелил полицейский, посадили в тюрьму

В повседневной жизни Блэк занимался стрижкой газонов. В день штурма Капитолия он отправился в Вашингтон, чтобы поучаствовать в митинге «Останови воровство» (его идейным вдохновителем был экс-президент Дональд Трамп, который был уверен, что Демпартия сфальсифицировала результаты президентских выборов в пользу Джозефа Байдена). Вооруженный ножом Блэк был первым бунтовщиком, прорвавшимся через баррикаду на нижней западной террасе Капитолия.