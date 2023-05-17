Путин тепло поздравил президента Казахстана Токаева с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем коллегу из Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Об этом сообщили в Кремле.
Политики тепло побеседовали по телефону. Также Путин направил имениннику поздравительную телеграмму, сказано в сообщении пресс-службы.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление росийско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — передают в Кремле.
Напомним, Токаев приезжал в Россию 8-9 мая. Он был одним из участников Парады Победы в Москве.