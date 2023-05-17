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Украинские войска получили на вооружение румынские гаубицы M1981

Армия
Украинские войска получили на вооружение румынские гаубицы M1981

Гаубицы M1981 румынского производства появились на вооружении украинской армии, хотя о поставках этих орудий ВСУ ранее не сообщалось.

Отмечается, что пушка M1981 калибра 152 миллиметра представляет собой копию советской гаубицы Д-20. Это орудие было разработано румынской фирмой Arsenal Armatei.

Стоит подчеркнуть, что совсем недавно стало известно о получении ВСУ румынских реактивных систем залпового огня (РСЗО) APR-40 на шасси DAC 665T. По словам экспертов, эта установка является модифицированной версией БМ-21 «Град».

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