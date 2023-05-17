Памфилова показала логотип ЕДГ-2023 с буквой V в цветах российского триколора

Глава ЦИК России Элла Памфилова представила новый логотип Единого дня голосования 2023 года. Готовым эскизом она поделилась на обучающем семинаре для пресс-службы региональных избирательных комитетов.
Логотип выполнен в цветах российского триколора. В центре красуется привычная для россиян символика — буква V.
«На нем изображена одновременно и привычная всем галочка … как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах», — пояснила Памфилова.
Ранее сообщалось, что ЦИК России определит список регионов с электронным голосованием в июне. По словам Памфиловой, будет включено не менее 20 областей.