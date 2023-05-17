Лиз Трасс призвала к созданию «экономического НАТО» для борьбы с Китаем

Для противодействия Китаю в Тихом океане и защите «свободного Тайваня» необходимо создать новую организацию — экономический аналог НАТО. Об этом заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время своей программной речи в Тайбэе.
По ее словам, правительство Тайваня находится на «переднем крае глобальной борьбы за свободу», а потому Европа и США должны еще сильнее консолидироваться в вопросах обороны.
«Мы не можем притворяться, что способны сдержать [Китай — Прим. ред.] без применения жесткой силы», — заявила Трасс.
Более того, по ее мнению, Запад в этом вопросе не может доверять ни Совету Безопасности ООН, ни Всемирной торговой организации. Она призвала создать некую «сеть свободы», которая станет первой ступенькой в формировании нового экономического антикитайского союза.
В ответ на это дипломатический корпус КНР назвал поведение британского политика «опасным шоу». Не оценили визит Трасс и ее соотечественники.
Так, председатель специального комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс раскритиковала экс-премьера и назвала ее поведение худшим примером Instagram*-дипломатии (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ), которая нужна лишь для привлечения зрителей.
* — соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ