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Лиз Трасс призвала к созданию «экономического НАТО» для борьбы с Китаем

Европа и США
Лиз Трасс призвала к созданию «экономического НАТО» для борьбы с Китаем

Для противодействия Китаю в Тихом океане и защите «свободного Тайваня» необходимо создать новую организацию — экономический аналог НАТО. Об этом заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время своей программной речи в Тайбэе.

По ее словам, правительство Тайваня находится на «переднем крае глобальной борьбы за свободу», а потому Европа и США должны еще сильнее консолидироваться в вопросах обороны.

«Мы не можем притворяться, что способны сдержать [Китай — Прим. ред.] без применения жесткой силы», — заявила Трасс.
Лиз Трасс призвала к созданию «экономического НАТО» для борьбы с Китаем

Более того, по ее мнению, Запад в этом вопросе не может доверять ни Совету Безопасности ООН, ни Всемирной торговой организации. Она призвала создать некую «сеть свободы», которая станет первой ступенькой в формировании нового экономического антикитайского союза.

В ответ на это дипломатический корпус КНР назвал поведение британского политика «опасным шоу». Не оценили визит Трасс и ее соотечественники.

Так, председатель специального комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс раскритиковала экс-премьера и назвала ее поведение худшим примером Instagram*-дипломатии (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ), которая нужна лишь для привлечения зрителей.

* — соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

#великобритания #китай #тайвань #нато