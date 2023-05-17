Мирзаян: Запад прекрасно понимает недолговечность Зеленского и Украины

Тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский вернулся из своего «чеса» по зажиточными европейским странам с «карманами, полными оружия», вовсе не значит, что Европа поддерживает Киев и верит в его успех.
Такое мнение в материале для RT высказал политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
По словам эксперта, в Италии, Германии, Франции и Великобритании, где Зеленский побывал с 13 по 15 мая, никто с ним не вел никаких переговоров, а все поставки оружия были ранее согласованы Вашингтоном.
Причем только британцы приняли решение о выделении Украине дронов по доброй воле. А, например, французам и немцам, пришлось обещать Зеленскому новые пакеты военной помощи из-под палки, так как они понимают, что для них конфликт Украины с РФ не закончится ничем хорошим.
Но даже при помощи американцев Киев не сможет бесконечно получать от европейцев военную технику и боеприпасы. А между тем Украине требуется все больше вооружений, особенно после удачных российских ракетных ударов по местам хранения западных подарков.
«Да, Зеленский получил подтверждение своего статуса лучшего друга Запада. Украинского президента принимают в лучших домах Европы, тамошние премьер-министры обнимаются с ним как с лучшим другом. Даже медалькой наградили — международной премией имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (в прошлом году ее получили три белорусские оппозиционерки, о которых еще кто-то помнит)», – отмечает Мирзаян.
И хотя это подтверждение статуса льстит самолюбию украинского президента, который остается в душе периферийным актером и получает удовольствие от такого глобального бенефиса, долгосрочных дивидендов эта поддержка ни Зеленскому, ни Украине не принесет.
Все дело, считает политолог, в том, как себя ведет украинский президент. Ведь он явился в гости к европейским лидерам не в качестве попрошайки, хотя именно им он и является, а также не в роли миротворца, приверженного идее безопасности и сотрудничества в Европе.
«Нет, отыгрывая свой имидж крутого политика, Зеленский строил из себя жесткого лидера, который приехал учить неразумную Европу правильному поведению в отношении России. Он не просил – он требовал. Он не слушал – он наставлял. Он не принимал инициативы – он их судил. Вплоть до того, что демонстративно нахамил Папе Римскому, публично отвергнув его мирные инициативы. "Нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир", – заявил он», – напоминает Геворг Мирзаян.
А справедливый мир в понимании украинского лидера подразумевает оккупацию российских территорий, установление внешнего управления над оставшейся территорией РФ и выплату Москвой репараций. Ясно, что подобный сценарий никогда не может быть реализован.
И европейским политикам подобное поведение Зеленского, конечно не нравится, хотя они и вынуждены пока под давлением Вашингтона его терпеть.
«Они понимают, что должны играть роль внимательных слушателей реплик украинского артиста, задабривать его теплыми словами и всячески демонстрировать лояльность, но делают они это прежде всего из-за Вашингтона, который стоит за киевским режимом. То есть, по сути, обхаживают агрессивного попрошайку из страны третьего мира потому, что их заставляют это делать американцы», – уверен политолог.
Но где-то в глубине души, по его словам, у европейских лидеров еще сохраняются остатки чувства собственного достоинства, и когда придет время, они свое слово еще скажут. И по мере того, как Вашингтон будет переключаться на внутриамериканские проблемы, связанные, например с предстоящими выборами, в Европе все чаще будет подниматься тема сокращения объемов военной помощи Украине.
Тем более, что Зеленский по итогам своего европейского турне не получил главного – гарантий того, что на предстоящем саммите НАТО будут озвучены хотя бы промежуточные решения по членству Украины в западном военном блоке.
А именно этот вопрос является для Киева ключевым. Ведь это решение означало бы, что Запад не бросит киевский режим после окончания военного конфликта и окажет помощь с восстановлением территорий, которые останутся под контролем Киева.
«На что необходимы сотни миллиардов долларов. У самой Украины, чья экономика по итогам 2022 года сократилась почти на 30%, таких денег нет, а значит, нужны западные вливания. Которые Киев может гарантировать только в том случае, если будет частью западного блока. Не ЕС, куда его никто не пустит, но хотя бы НАТО. Правда, как выясняется, пока не пускают и туда», – подчеркивает Мирзаян.
Таким образом большая часть Европы, вопреки хотелкам прибалтов, поляков и британцев, не собирается брать на себя обязательства перед Зеленским, так как понимает, что его бенефис не продлится долго, заключает эксперт.