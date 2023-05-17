Мирзаян: Запад прекрасно понимает недолговечность Зеленского и Украины

Но где-то в глубине души, по его словам, у европейских лидеров еще сохраняются остатки чувства собственного достоинства, и когда придет время, они свое слово еще скажут. И по мере того, как Вашингтон будет переключаться на внутриамериканские проблемы, связанные, например с предстоящими выборами, в Европе все чаще будет подниматься тема сокращения объемов военной помощи Украине.