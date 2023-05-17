Лавров: российско-американские контакты на уровне глав МИД не осуществляются

Российско-американские контакты на уровне министров иностранных дел на данный момент отсутствуют. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
По его словам, на данный момент общение между сторонами происходит по линии администрации президентов. Как правило, это обсуждение ситуации с задержанными в России американцами, пояснил дипломат.
«Мы не общаемся на уровне министров. Иногда звонят из Вашингтона (из Белого дома) помощнику президента Российской Федерации Юрию Ушакову и посылают один и тот же сигнал: "освободите Пола Уилана", а теперь еще "журналиста" Эвана Гершковича (как они его называют)», — поделился подробностями Лавров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уровень взаимодействия регионов РФ с другими странами существенно повысился. К таким государствам он отнес Китай, Иран, Индию, Турцию и страны СНГ.