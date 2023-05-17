Парижский апелляционный суд приговорил Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке»

Бывший французский лидер Николя Саркози получил уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Такая информация была обнародована 17 мая.
Как пишут авторы Agence France-Presse, Апелляционный суд Парижа признал политического деятеля виновным по «делу о прослушке». Согласно вынесенному приговору, Саркози получил три года тюрьмы, при этом два из них он будет отбывать условно.
«Саркози признали виновным в "коррупции и торговле влиянием", что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции», — сообщило агентство.
При этом адвокат экс-президента Франции и судья также получили по тюремному сроку.